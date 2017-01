21. Jänner 2017; Die Markterei, in der Alten Post lädt zum kulinarischen Genießen

22.01.2017, 11:49 Uhr

In der alten Postzentrale an der Dominikanerbastei findet jeden Freitag und Samstag ein kulinarisches Highlight statt

Am Freitag eröffnete die Markterei ihre Saison 2017 und wir waren am Samstag in dem alten Gebäude zwischen Postgasse und Dominikanerbastei zum Lokalaugenschein.Ein kleines aber feines Marktereignis bei dem jeder Anbieter an seinem Stand seine Waren präsentiert und man diese großteils biologisch erzeugten Produkte auch gleich probieren kann!

Von Gemüse über Fisch- & Fleischprodukte bis hin zu Bier und Wein wird alles angeboten zu moderaten Preisen.Ein besonderes Angebot ist am Samstag ein Frühstück um 3,-- €. pro Portion, doch Vorsicht –die vor Ort befindlichen Flyer mit dem Angebot können leicht falsch verstanden werden!Denn nicht das ganze Frühstück kostet 3,-- €. sondern jede Portion, welche man sich bei den Ständen holt!Man zahlt bei der Marktbar die ersten 3,-- €. und erhält dafür ein kernweiches Ei und Marmelade sowie ein Stück Butter. Außerdem zahlt man 2,-- € Pfand für Besteck und Brett (beides zusammen), welche man beim Abservieren bzw. der Rückgabe zurück bekommt.Die weiteren Portionen an den Ständen, welche man am Flyer aufgelistet findet, sind reichlich und somit zahlt sich „die Einzelbezahlung“ auf jeden Fall aus!Die regionalen Produkte von Bauern und Handel treibenden sind von sehr guter Qualität, wie wir selbst feststellen konnten; daher lohnt sich ein Besuch der Markterei auf jeden Fall!E. WeberFotos: E. Weber © SGB-Media 2017