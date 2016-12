Ausstellung "Strukturen"

AT

Ausstellung mit Filz- und Papierobjekten von Linda Gaisbauer und Fotografien von Stefan Brenner

Stefan Brenner und Linda Gaisbauer sind davon fasziniert, wie sich aus rhythmisch wiederholenden, schlichten Elementen eine beeindruckende Struktur ergeben kann. Sie lassen sich dabei von der Natur inspirieren, sowohl im ganz kleinen wie auch im ganz großen Maßstab. Die Vielfalt dieses Themas zeigt Linda in dieser Ausstellung in Papier- und Filzobjekten und Stefan in Fotografien.



Vernissage: 12. Jänner 2017, 19 Uhr

Begrüßung: Kurt Neuhold

Eröffnung: Tanja Ehrenreich

Kulinarisches vom POOL7 Catering

Ausstellung bis 17. Februar 2017



www.lindagaisbauer.com

www.stefanbrenner.com