Be-Quadrat "in den Beziehungskisten"

Ein Mann. Eine Frau. Zwei Klaviere.



Läuft ein Blind-Date so ab, wie im Internet versprochen?

Ab wann ist man „Fix zam“?

Schaut man als Single auch so grantig drein?

Warum ruft eigentlich immer die Mama an und nie der Vater?

Und braucht jede Frau einen Tiger in ihrem Bett?



Diese und weitere Fragen liegen am Grunde der verschiedenen Beziehungskisten,

die Bettina Bogdany und Bernhard Viktorin als neues Musikkabarett-Duo „BE-Quadrat“ stimmgewaltig und mit virtuoser Klavierakrobatik öffnen werden.



„ …ein grandioser Abend bei dem kein Auge entspannt und kein Bauchmuskel

trocken bleiben wird! …“