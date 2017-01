Best of »Bist Du deppert« im Theater L.E.O.

Die Diseuse Antonia Lersch und das Wiener Original Werner Riegler, in ihren Brotberufen Sozialarbeiterin bzw. diplomierter psychiatrischer Krankenpfleger, präsentieren Höhepunkte aus ihren Programmen »Bist Du deppert«, »Psycho2« und »Zores3«. Dabei beleuchtet das unvergleichliche Duo in launigen und skurrilen Liedern von Nestroy bis Hugo Wiener die unterschiedlichsten Aspekte der menschlichen Psyche auf subtile und humorvolle Weise. Beginn am Samstag, 11. Februar, ist um 20 Uhr.Info:Tel. +43 680 335 47 32