CANDLELIGHT & LIEBESTÖTER - die Komödie

USCHI NOCCHIERI & HUBERT WOLF

Einlass 18.45 h - freie SitzplatzwahlMänner ticken einfach anders - und Frauen auch. Das muss SIE feststellen, als sie mit ihm den Tag beim spätsommerlichen Sonnenuntergang mit romantischem Kerzenschein ausklingen lassen will. Noch dazu, da der Sohn am Abend auf einer Party ist und die gesamte Nachbarschaft vor den Bildschirmen beim Länderspiel mitfiebert. Der ideale Moment für Romantik - denkt SIE. Dass ER von diese Idee wenig begeistert ist, da er es sich bereits mit Bier und Chips vorm Fernseher gemütlich gemacht hat, ist da wenig verwunderlich. Und wer nun glaubt, dass die Beschaffung einer Flasche Sekt die größte Hürde ist, der irrt! Denn wenn er „in was Nettes schlüpfen“ soll und dabei in ihrer Zeitschrift liest, dass 66 % der Frauen abwechslungsreichen Sex suchen, ist das nur der Anfang von allerlei Missverständnissen...Eine pointenreiche Komödie die einen Angriff auf ihre Lachmuskeln auslösen wird!

tickets: www.oeticket.com