Cineplexx: Mit der Mathematik-Note günstig ins Kino

Für kleine Cineasten gibt es zum Start in die wohlverdienten Semesterferien eine besondere Aktion: Die Mathematik-Note im Zeugnis gilt am 3. Februar als Eintrittspreis in alle Wiener und niederösterreichischen Cineplexx-Kinos, d.h. bei einem Einser kostet der Eintritt einen Euro, bei einem Zweier zwei Euro u.s.w.Auf dem Kinospielplan stehen spannende Filme wie "Ballerina", "Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott" und "Monster Trucks". Auch "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen", der an diesem Tag in den Kinos startet, steht zur Auswahl.

Mit dem Zeugnis zur Kinokassa

Und so geht’s: Einfach an der Kinokassa das originale Semesterzeugnis einer Volksschule, Hauptschule, AHS, berufsbildenden höheren Schule oder einer Berufsschule vorweisen und schon kommt man zu einem vergünstigten Kino-Ticket. Die Aktion gilt für alle Filme, die vor 17.15 Uhr beginnen, für 3D-Filme wird ein Aufschlag von einem Euro verrechnet.Ausgenommen sind Sondervorstellungen, IMAX, D-Box Motion Seats und Dolby Cinema. Gültig in allen Cineplexx- und Constantin-Film-Kinos.Infos: www.cineplexx.at