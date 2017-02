DAS GESCHÄFT MIT DER LIEBE - HOCHZEITS DJ AGENTUREN IM VERGLEICH

13.02.2017, 15:44 Uhr

44.000 Trauungen gab es in Österreich laut Statistik Österreich im Vorjahr. 8.500 davon alleine in Wien u. Umgebung. Und jeder zweite möchte für die Feier danach einen Hochzeits DJ um die Kosten gering zu halten. Aber was bieten die zahlreichen Agenturen eigentlich?

Wir haben den Vergleich gestartet, und Mystery Shopper auf der Hochzeitsmesse "Trau Dich" und im Online Angebot mal Infos einholen lassen. Das Ergebnis ist eher ernüchternt. Was unsere Mystery Shopper herausgefunden haben könnt Ihr im folgenden Bericht lesen. In einer regelmäßig erscheinenden Reihe, werden wir hier die Hochzeits Branche einmal durchleuchten. Denn wie schon der Titel sagt, ist es ein "Geschäft mit der Liebe".

5 Wedding Dj Agenturen, gleiche Vorrausetzungen!

Platz 5 - DJ EXPRESS

Platz 4 - myDJ.at

Platz 3 - RENT a DJ

Platz 2 - Mr.Beat

Platz 1 - HOCHZEITUNDPARTY.com

UNSER FAZIT

(selber Tag - 6 Stunden Party, Ton & Lichttechnik für ca. 80 Personen, Funkmikrofon für Ansprachen, Anfahrt & Aufbau)Unser Ranking richtet sich dabei nach oben genannten Anhaltspunkten, dem Preis und anderen Kriterien.Angebot: Innerhalb 3 Stunden war das Angebot per Mail da.Preis: alles inklusive € 625,00DJ: ein Profi, den man aber vor einer Buchung nicht kennenlernen kannKostenlose Zusätze: Musikwunschformular, Notfall Ersatz1- Punkt Extra, weil wir im Internet überwiegend negative Bewertungen gefunden habenAngebot: Innerhalb 1 Stunde war das Angebot per Mail da.Preis: alles inklusive € 668,00DJ: ein Profi, den man aber vor einer Buchung nur gegen eine Gebühr kennen lernen darf.Kostenlose Zusätze: Musikwunschformular, Notfall ErsatzAngebot: Innerhalb 2 Stunden war das Angebot per Mail da.Preis: alles inklusive € 790,00DJ: kann man sich aus einer Lista aussuchen, ob der DJ dann auch tatsächlich kommt, oder doch ein anderer ist fraglich. Zumindest wir einem ein kostenloses Kennenlernen VOR Buchung angebotenKostenlose Zusätze: Musikwunschformular, kurze Biografie des DJs damit man zumindest weiß, wo er bereits aufgelegt hat. Notfall Ersatz.Angebot: Innerhalb 3 Stunden war das Angebot per Mail da.Preis: alles inklusive € 530,00DJ: leider steht erst zu einem späteren Zeitpunkt fest, wer als DJ eingeteilt wird. ein telefonisches Vorgespräch findet ca. 2 Wochen vor der Hochzeit stattKostenlose Zusätze: Musikwunschformular, Notfall ErsatzAngebot: Innerhalb 1 Stunde war das Angebot per Mail da.Preis: alles inklusive € 600,00DJ:Vorgespräch mit dem Wunsch DJ ist im Preis bereits inkludiert. Dieser wird dann für 2 Wochen kostenlos reserviert, damit man vergleichen kannKostenlose Zusätze: Musikwunschformular, Online Planungsformular, MP3 Mix für den Eröffnungstanz, APP für Zusatzleistungen, Notfall ErsatzNicht immer ist der günstigste auch der Beste. Die meisten DJ Agenturen arbeiten eher unpersönlich, mit vorgefertigten Formularen und Mail Antworten, und in den meisten Fällen, ist es eher fraglich, ob man seinen Wunsch DJ auch bei der Hochzeitsfeier dabei hat.Es gilt wie bei allen anderen Dienstleistungen, in sämtlichen Bereichen: Vergleichen, Vergleichen, Vergleichen - bei Bekannten umhören und Erfahrungen austauschen, sowie auf das Bauchgefühl vertrauen.Bei einem Hochzeits DJ kommt noch dazu, das man eher von Agenturen die Finger lassen sollte und auf "Einzelanbieter" zurückgreifen. Aber auch dort ist Vorsicht geboten!! Warum? Das lest Ihr demnächst an selber Stelle.