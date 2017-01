Die Fledermaus für 2 SängerInnen und 1 Pianisten im Theater L.E.O.

Atemberaubend und virtuos präsentiert sich diese wahrhaft ungewöhnliche Produktion, in der Hausherr Stefan Fleischhacker und L.E.O.-Primadonna Elena Schreiber in fliegenden Kostümwechseln singend und spielend in sämtliche Rollen von Johann Strauss' Meisteroperette schlüpfen. Am Klavier glänzt Yu Chen.Vorstellungen:Dienstag, 17. Jänner 2017, 19.30 UhrDonnerstag, 19. Jänner 2017, 19.30 UhrDienstag, 24. Jänner 2017, 19.30 UhrDonnerstag, 26. Jänner 2017, 19.30 UhrDienstag, 31. Jänner 2017, 19.30 UhrDonnerstag, 2. Februar 2017, 19.30 UhrInfo:Tel. +43 680 335 47 32