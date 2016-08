Die Spuren der Geisterjäger - 2016

Geisterjäger besuchen viele Orte, die nicht nur aus historischer Sicht interessant sind, sondern wo es immer wieder zu paranormalen oder unerklärbaren Ereignissen kommt. Diese "Spukorte" sind mittlerweile doch recht bekannt geworden, jedoch kennt man natürlich nicht alle!Unser Verein möchte IHNEN die Möglichkeit geben, diverse "Spukorte" im Herzen Wiens kennen zu lernen!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Vienna Ghosthunters besuchen solche Orte und versuchen das Paranormale ausfindig zu machen und zu Erforschen.Hierbei hinterlassen sie im Idialfall nur ihre Fußspuren und verändern weder was an den Orten, noch hinterlassen sie irgendwelche Dinge, die nicht an diese Orte gehören.Auf seltsame Art und Weise haben sich am Samstag,, unsere Fußspuren in ROTE KUVERTS verwandelt und weisen so auf die unterschiedlichsten Orte imhin.NUN IST IHR FORSCHUNGSDRANG GEFRAGT!!Finde Sie unsere Spuren?Entdecken Sie die Spukorte und suchen Sie nach unseren verlorenen Spuren!ACHTEN SIE AUF UNSERE HINWEISE WELCHE AUF UNSERER FACEBOOKSEITE GEGEBEN WERDEN!!Ihre Mühe wird BELOHNT werden und als kleines Dankeschön für Ihren Einsatz, dürfen Sie den Inhalt des Kuverts behalten!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Am Samstag, 15.10.2016 posten wir auf unserer Facebookseite ab 10.00 Uhr, in Abständen von 30 - 60 Minuten Hinweise, wo wir diverse Spuren hinterlassen haben!Um keinen Hinweis zu verpassen, liken und abonnieren Sie unsere Seite:Gehen Sie zu den jeweiligen Orten und schnappen Sie Sich eines der insgesamt 300 ROTEN BRIEFUMSCHLÄGE (KUVERTS)An bestimmten Orten ersparen wir Ihnen das Suchen und einer unserer Investigatoren übergibt Ihnen vor Ort eines der begehrten Kuverts. An wiederum anderen Orten, halten Sie die Augen offen!! Sie müssen für KEIN KUVERT irgendwelche Eintritte für diverse Gebäude bezahlen!!Geben Sie bitte auch anderen die Chance, ein tolles Event mit zu erleben und nehmen Sie pro Person nur ein Kuvert pro Spukort mit!Sollten Sie an diversen Orten KEIN Kuvert vorfinden, wurden bereits alle entdeckt oder es hat jemand gegen unser Fairnesgebitt verstoßen!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DIE GEWINNEInsgesamt sindim Eventgebiet verteilt. Jedes Kuvert hat einen Inhalt!"Goodies" von unserem VereinInfoblätter inkl. Spukereignisse der unterschiedlichsten Spukorte in WienSchnuppertourgutscheineGutschein für 2 Personen für ein Spukwochenende mit unserem Team(1 Nachtinvestigation + 1 Nächtigung in einem naheliegenden Hotel, Halbpension)!Die Gewinne können NICHT in Bar ausgelöst werden!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TEILNAHMEBEDINGUNGENTeilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. LebensjahrDer Hauptgewinn (Spukwochenende) kann nur mit Personen durchgeführt werden, die ihr 21.Lebensjahr erreicht oder überschritten haben. Bei jüngeren Personen wird die Einverständnis der Haftungsberechtigten verlangt.Bitte senden Sie uns, oder posten Sie ein Foto von Ihnen und dem Kuvert + Inhalt, entweder aufkontakt@viennaghosthunters.netoder(für den Zeitraum des Events öffnen wir unsere Facebookpinnwand)Es würde uns freuen, wenn Sie verwendung für den Kuvertinhalt finden und uns auch davon ein Foto zukommen lassen würden ;)Mit Übermittlung der Fotos, erklären Sie Sich automatisch damit einverstanden, dass wir diese nach Eventablauf auf unserer Homepage veröffentlichenWir behalten uns Änderungen des Events vorDIE TEILNAHME IST KOSTENLOS!! HIER gelange Sie zur EVENTPAGE VIEL ERFOLG!!