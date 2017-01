Fortsetzung folgt: Start für Sequels Filmfestival

16 Filme in drei Tagen: Die erste Ausgabe des Sequels Filmfestivals zeigt vom 10. bis 12. Februar im Metro Kinokulturhaus (1., Johannesgasse 4) alle Teile beliebter Spielfilmreihen hintereinander. Fans von "Zurück in die Zukunft", "Star Trek" und der "Before Sunrise"-Trilogie können so ihre Lieblingsstreifen einmal außerhalb der eigenen vier Wände in der besonderen Atmosphäre des Metro Kinokulturhauses erleben. Dadurch dass – wie sonst üblich – keine langen Pausen bis zum nächsten Teil entstehen, lassen sich die Entwicklung der einzelnen Charaktere und der Handlung sowie die oft unterschiedlichen Produktionsweisen der Filme besonders gut nachvollziehen.

"Star Trek" auf 35 mm

Ein Highlight für alle Trekkies: Die "Star Trek"-Filme werden auf 35 mm gezeigt, da die Filmrollen im Zuge der Festivalvorbereitung von der Vernichtung gerettet werden konnten.Los geht es am 10. Februar um 16 Uhr mit allen drei Teilen von "Zurück in die Zukunft", am nächsten Tag stehen ab 10 Uhr die "Star Trek"-Filme I bis X auf dem Programm und am 12. Februar bildet die "Sunrise Trilogie" ab 16 Uhr den Abschluss des Festivals. Insgesamt erwarten Cineasten 1.773 Minuten Filmgenuss.Infos: www.sequels.at , Karten (ab 29 €): Tel. 01/512 18 03, reservierung@filmarchiv.at oder direkt im Kino.