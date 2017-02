»Frisch von gestern!« mit den Original Wiener Zeitenwandlern

Heitere Doppelconférence beleuchtet Sinn und Unsinn in der Österreichischen Geschichte

Gab es die erste Anti-Raucher-Kampagne bereits im 16. Jahrhundert? Erhielten Radetzkys Soldaten tatsächlich den Rauch-Befehl? Und ist das Wiener Kaffeehaus ohne Zigarettenqualm überhaupt denkbar? In der Reihe »Frisch von gestern« diskutiert Journalist, Schriftsteller und Kabarettist Martin Haidinger mit Univ.-Prof. Karl Vocelka am Dienstag, 16. Mai, um 18 Uhr im Palais Palffy über Sinn und Unsinn in der Österreichischen Geschichte. Bei ihrer humorig-geistreichen Doppelconférence nehmen die beiden Historiker diesmal besonders die Kulturgeschichte des Tabakgenusses unter die Lupe. Faszinierende Musik aus Barock und Klassik kommt von Esther-Rebecca Neumann und dem Originalklang!Ensemble.»Zeitenwandler - das bedeutet Wiener Humor und eine genüssliche Portion Bildung, leiwand!«»Ein kurzweiliger und äußerst unterhaltsamer Wissenserwerb - ganz ohne Prüfungsstress.«Info: