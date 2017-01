Gewinnspiel: "Che GueVavra: Der Rebell ist in dir"

Tickets gewinnen!

Heilbutt&Rosen-Mastermind Helmuth Vavra steht erneut solo auf der Bühne: In seinem aktuellen Programm "Che GueVavra: Der Rebell ist in dir" geht er der Frage nach, was vom einstigen rebellischen Teenager übrig geblieben ist – von der Revolution im Kinderzimmer bis zum Palästinenserschal auf dem Schulhof. Begleitet wird er dabei von Berthold Foeger am Klavier.Vavra präsentiert das Programm am 20.1. um 19.30 Uhr im CasaNova (1., Dorotheergasse 6–8). Karten (ab 25 €): Tel. 01/58885, www.wien-ticket.at Eine weitere Gelegenheit, das Kabarett zu sehen, bietet sich am 25.1. um 20 Uhr im Stadtsaal (6., Mariahilfer Straße 81). Karten (ab 19,50 €): Tel. 01/909 22 44, www.stadtsaal.com Die bz verlost 23.1.2017 2x2 Karten für die Vorstellung am 25.1. um 20 Uhr im Stadtsaal!