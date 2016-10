Gewinnspiel: Kindermusical "Ein ganz besonderer Tag" im Porgy & Bess

Das Kindermusical "Ein ganz besonderer Tag" des Theater Heuschreck erzählt davon, wie wichtig es ist, auf die Natur zu hören und wie einfach es sein kann, glücklich zu sein.Der Junge Frederik zaubert sich nach einem Streit mit seiner Schwester weg – und gelangt in den "Wald der immerwährenden Wunder" im Lande Isfanbulia. Dort trifft er auf Leila und die fabelhaften Bewohner des Waldes und durchlebt mit ihnen wunderbare und glückliche Momente. Doch das Zauberland Isfanbulia ist in Gefahr und droht für immer zu verschwinden …Das Musical für Kinder ab 2,5 Jahren ist am 15. (14 Uhr) und 16.10. (14.30 Uhr) im Porgy & Bess (1., Riemergasse 11) zu sehen. Vor der Aufführung gibt es eine Bastelstunde.

Mit der bz ins Kindermusical

Karten (Kinder 12 €, Erw. 15 €): Tel. 01/523 91 80, www.heuschreck.at Wir verlosen bis 14.10. 3x2 Karten für die Vorstellung am 16.10. um 14.30 Uhr!