Gewinnspiel: Tanzen auf dem Ball der Wiener Berufsfeuerwehr

Unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Häupl, Stadträtin Renate Brauner und Branddirektor Gerald Hillinger lädt die Wiener Berufsfeuerwehr am 25. Februar zu ihrem 67. Ball ins Rathaus (1., Lichtenfelsgasse 2) ein.Nach der traditionellen Eröffnung um 21 Uhr durch die Tanzschule Immervoll können die Ballbesucher zu Musik des Ballroom Orchestra, des Duos Peter & Danny sowie der Amadors das Tanzbein schwingen. In der Radio-Arabella-Disco sorgt DJ Rolph für Unterhaltung.Highlight ist die Mitternachtseinlage, die heuer von den Swingaroos gestaltet wird – die Gäste dürfen sich auf eine beschwingte Reise in die Swing-Ära freuen. Dresscode: Abendkleidung oder Uniform. Einlass ist ab 20 Uhr.

Mit der bz zum Ball

Karten (50 €): Tel. 0676/30 20 872, www.eventjet.at