Lebendige Partnerschaft

24.01.2017, 17:10 Uhr

Ein Schatzitag oder Ideen für gemeinsame Aktivitäten – in der Woche vom 14.-19. Februar 2017 dreht sich beim Projekt „Gutes Leben“ alles um die Partnerschaft. Egal wie lange man bereits in einer Beziehung lebt, es braucht besondere Momente, um einander Liebe und Wertschätzung zu zeigen. Der Katholische Familienverband der Erzdiözese Wien bietet mit dieser Aktionswoche Anregungen, wie man sich als Paar (wieder) näher kommen und sich seine Zuneigung zeigen kann.

Diese Aktionswoche ist Teil des Projektes „Gutes Leben“. Wer träumt nicht von einem Guten Leben für alle Menschen auf unserer schönen Erde? Wir laden Familien ein, miteinander ins Gespräch zu kommen, Verhaltensweisen zu überdenken und neue Akzente zu setzen. Themen wie Klimaschutz, Einfach Essen und Trinken, Herzlichkeit, Besinnung, etc werden in Form von Aktionswochen aufbereitet, die Registrierte per Mail erhalten. Konkrete Aufgaben helfen bei der Umsetzung im Alltag. Denn: Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum, wenn viele gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit (Dom Helder Camaras).Nähere Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter www.familie.at/wien - gutes Leben oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/eingutesleben/. Dieses Angebot ist kostenlos; Interessierte können sich per Mail an familienverband@edw.or.at anmelden.