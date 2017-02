AT

Peterskirche , Peterspl. , 1010 Wien AT

Auch SIE haben sicher schon die Erfahrung gemacht, was DIE ZEIT mit uns treibt, wie sie auf alles einwirkt, es verändert.

Zum Thema "DIE ZEIT und wir" lesen namhafte Mitglieder der Grazer Autorinnen/Autoren-Versammlung GAV am Mittwoch, den 1. März 2017, um 19 h in der Krypta der Peterskirche, Wien 1., Petersplatz.

Hören Sie

RUTH ASPÖCK; CHRISTL GRELLER; KONSTANTIN KAISER live!

Leben Sie mit mit den interessanten, skurrilen oder berührenden Texten!

Der Eintritt ist frei.