Magic Moment "Girl's Edition"

27.01.2017, 03:29 Uhr

„Magic Moments – Girls Edition“ . Mit einzigartigen Show-Einlagen werden unsere Künstler ( The simple Boys ) in den atemberaubenden Hallen des Beverly Hills Clubs die Stimmung zum Kochen bringen.Das Konzept ist stimmig und gut! Ein anregendes After-Work Treffen unter Freundinnen in sinnlicher Atmosphäre. Freut euch auf die Veranstaltung dieser Art in Wien. A la „Magic Mike“ werden unsere Tänzer (The simple Boys) die Gäste verwöhnen und verzaubern. Und die eine oder Andere Hülle fallen lassen.

Dazu haben wir uns tolle Getränke- und Gruppenspecials einfallen lassen. Besorgt euch “Beverly Hills Dollar“ Scheine bei unseren netten Kassadamen und zeigt den Männern der Schöpfung welche atemberaubende Show euch gefallen hat.Ob Polterabend, Geburtstagsfeier oder einfach ein geselliger Abend mit Freundinnen, bei uns seid ihr richtig. Wir garantieren eine unvergessliche Zeit, und MAGIC MOMENTS!Info:Fotos: