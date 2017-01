Osterferienbetreuung: Streetstyle Dance & English Workshop

Workshop - AufbauTeilnehmer/innen: Kinder & Jugendliche von 6 bis 15 Jahre in 2 bis 3 AltersgruppenDauer: Montag bis Donnerstag, 09:00 – 17:00, Freitag bis 16:00Abschlussveranstaltung: am Freitagnachmittag 15:00 Uhr für Eltern, Familie und FreundeVerpflegung: Mittagessen gegen AufpreisKurssprache: Englisch - auch in den PausenVorkenntnisse: keine sprachlichen und tänzerischen Vorkenntnisse nötigWorkshop - Inhalte

In einer Woche erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam mit unseren engagierten Trainern eine Streetstyle-Show.Streetstyle Dance & English:Hiphop, Breakdance, Schauspiel, EnglischPreis: € 250,- Aufpreis Mittagessen € 35,-Ort: 10.04.17 – 14.04.17Beer's Vienna Health & Fitness Club 1010 WienMehr Informationen & Videos finden Sie unter:Anmeldung:oder unter info@learningevents.at