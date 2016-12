Anlässlich W. A. Mozarts Geburtstag am 27. Jänner, laden die Mozartgemeinde Wien und der Mozart Knabenchor zu dem traditionellen Geburtstagskonzert um 19:30 Uhr in die Annakirche ein.

Der Mozart Knabenchor Wien singt das REQUIEM IN D-MOLL KV 626 für Solo, Chor und Streichquartett in einer zeitgenössischen Bearbeitung von Peter Liechtenthal.