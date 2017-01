Tango Argentino Basis Kurs con Nicolás Bertucci

Im Festsaal des Österreichischen Touristenclub legen seit bereits 15 Jahren Tangoliebhaber mit Nicolás Bertucci, einem gebürtigen Argentinier, den Grundstein für ihren Tanz um bestmöglich auf Milongas in aller Welt ihrer Passion frönen zu können.



Gelernt werden das Gehen (Caminar), die Haltung & Achse, der Basis Schritt (Paso basico), Ochos und andre Basiselemente in Übungen mit und ohne Partner. Offen für Paare und Einzelpersonen. Es ist von Vorteil mit Tanzpartner zu kommen, aber nicht gezwungenermassen notwendig. Im Kurs werden die Tanzpartner auch getauscht da so ein verstärkter Lerneffekt erzielt wird und Automatismen weitestgehend vermieden werden können. Einstieg jederzeit möglich.

5er Block €90/ Person (3 Monate gültig)

10er Block €170/Person ( 6 Monate gültig)



Unterricht auf Deutsch.

Am 4.2. & 11.2. findet der Kurs NICHT statt.



Informationen und Aktualisierungen unter www.nicolastango.com