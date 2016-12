The Rats are Back: Bad Boys

Dunkel sind Wiens Gassen auf dem Weg zum Frühstücksfernsehen und gefährlich die Straßen, die zum Songcontest führen. Düstere Geschichten verbergen sich in den Umkleideräumen der Fußballstadien und grausame Töne erklingen in so manchem hintersten Winkel des Opernballs. „The Rats Are Back“ - geplant als “One-Night-Only-Show” - hat sich als Quartett bestehend aus Norbert Oberhauser, Eric Papilaya, Volker Piesczek und Josef „Pepe“ Schütz in den letzten Jahren zu einem der Top-Live-Acts des Landes geswingt. Nach der ersten Show „Let’s Swing“ beschreiten sie nun in „BAD BOYS“ neue Wege und überraschen mit vorwiegend eigenen Songs, produziert von niemand Geringerem als Alexander Kahr.



© Manfred Baumann