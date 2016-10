theater2go zeigt "Kosmetik des Bösen" im Prückel

Das "theater2go" zeigt am 8.10. im KiP – Kunst im Prückel (1., Biberstraße 2) das Stück "Kosmetik des Bösen" nach dem gleichnamigen Dialog-Roman der belgischen Autorin Amélie Nothomb. Es spielen Peter Wälter und Michael Blihall, der auch Regie führt.Der Pariser Geschäftsmann Jerome Angust ist am Flughafen in Barcelona gestrandet. Dort begegnet er einem geschwätzigen Holländer, der sich als Textor Texel vorstellt. Textor – das komme von Text, erfährt Angust. Und tatsächlich wird er von dem Quälgeist gnadenlos zugetextet, bis das Gespräch einen unerwarteten Verlauf nimmt ...Karten (15 €, erm. 10 €, Ö1-Club-Mitglieder 12 €): Tel. 0664/817 80 06 bzw. info@theater2go.at, Infos: www.theater2go.at