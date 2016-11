Urlaubshamster.at-Preisvergleich: Die Wiener Christkindlmärkte im Test

24.11.2016, 23:50 Uhr

Die Wiener Weihnachtsmärkte laden seit Mitte November zum Flanieren sowie Verweilen ein und begeistern neben Spielwaren und Christbaumschmuck mit zahlreichen vorweihnachtlichen Köstlichkeiten. Auf der Suche nach den günstigsten Heißgetränken oder pikanten und süßen Snacks? Das Team von Urlaubshamster.at hat die 16 bekanntesten Wiener Christkindlmärkte getestet.

Der Urlaubshamster.at-Preisvergleich zeigt deutlich: Den billigsten Glühwein bekommt man für 3 Euro beim Türkenschanzpark sowie beim Riesenrad. Beim Schloss Schönbrunn, am Rathaus sowie in Hirschstetten kommt das billigste Häferl auf 4 Euro. Durchschnittlich muss man in Wien 3,60 Euro für den Glühwein berappen.Im Türkenschanzpark gibt es mit einem Häferl-Preis von nur 3 Euro definitiv den günstigsten Punsch der Stadt. 4 Euro kostet hingegen der günstige auf dem Rathausplatz, Stephansplatz, Am Hof, bei der Freyung sowie beim Schloss Schönbrunn und in Hirschstetten. Der teuerste Punsch liegt bei 4,80 Euro, dabei handelt es sich oft um ausgefallene Kreationen. Dass Punsch allgemein nicht das günstigste Getränk in der kalten Jahreszeit ist, zeigt der Durchschnittspreis. Ausgehend von gängigen Punschsorten, wie Beerenpunsch, liegt dieser bei 3,70 Euro pro Tasse in Wien.Interessant sind auch die verschiedenen Häferl-Einsätze. Bei der Freyung zahlt man für eine Tasse mit 3,50 Euro am meisten, beim Türkenschanzpark mit nur einem Euro am wenigsten. Bei den meisten Märkten sind es zwei oder drei Euro Einsatz für ein Häferl.Wer sich leckere gebrannte Mandeln gönnen möchte, der kann am Rathausplatz ein echtes Schnäppchen machen: Für nur 2,80 Euro gibt es dort die Köstlichkeit. Zum Vergleich: Bei allen anderen Märkten kostet sie 3,50 Euro aufwärts.Die Preise für Ofenkartoffeln variieren von Markt zu Markt und das teilweise sehr stark. Auf der Mariahilfer Straße bekommt man die Kartoffel mit Sauerrahm schon um 3 Euro, im Alten AKH muss man hingegen tief in die Tasche greifen. Eine Ofenkartoffel kostet dort mit 6,80 Euro vergleichsweise mehr als das doppelte. (Allerdings bekommt man auch Schinken, Käse und Rahm dazu.) Der Durchschnittspreis liegt bei 4,60€.Ein Blick auf die Wiener Weihnachtsmärkte zeigt deutlich: Im Vormarsch und damit definitiv „Punschtrend 2016“ sind dieses Jahr Getränke, die es normalerweise im Sommer überall zu kaufen gibt. Angefangen von Aperol-Punsch, über Uhudler-Punsch und heißem Hugo, bis hin zu Schilcher-Glühwein: Auf fast allen Märkten gibt es mindestens einen dieser heißen Drinks.Nahezu eben so oft zu finden und geschacklich überzeugend sind der Granatapfelpunsch und der Winter-Jack-Apfelstrudel-Punsch.Selbstverständlich dürfen auch kuriose Kreationen nicht fehlen. So kredenzt man im Türkenschanzpark etwa scharfen Chili- sowie Absinth-Punsch, Marillenknödel-Punsch beim Adventmarkt in Hirschstetten oder Pimm’s Hot Punch und Gin-Punsch am Spittelberg. Am Wilhelminenberg lockt man mit selbstgemachtem Met-Wein aus Orangensaft, Zimt und Honigwein und der Schönbrunner Markt bietet Punsch für Diabetiker. Selbst Hunde kommen nicht zu kurz: Beim Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark gibt es einen eigenen Hundepunsch für die vierbeinigen Lieblinge.Top: Auf www.urlaubshamster.at/christkindlmarkt-wien finden sich alle Informationen zu den einzelnen Christkindlmärkten der Stadt inklusive Bewertung, Öffnungszeiten sowie der exklusive Preisvergleich von Punsch, Glühwein und Co. Außerdem gibt es selbst gestaltete Timelaps-Videos von den Märkten.