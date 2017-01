VON DER LINIE ZUR SCHRIFT

In Zusammenarbeit mit dem Quo Vadis Begegnungszentrum haben die TeilnehmerInnen des Kurses die Gelegenheit, wahlweise arabische, japanische, lateinische oder persische Kalligraphie mit den "native Kalligraphen" Junko Baba, Claudia Dzengel, Ali Kianmehr, Abd. A. Masoud und Eva Pöll kennenzulernen.Nach einem kurzen theoretischen Teil werden die TeilnehmerInnen unter Anleitung der anwesenden KalligraphInnen mit unterschiedlichen Materialien wie Pinsel oder Bambus, Tusche oder Tinte etc. „schreiben“ lernen.Global Calligraphy Vienna ist ein Forum für die grenzübergreifende Begegnung von Kalligraphen aus aller Welt. An die Öffentlichkeit wendet sich der Verein mit diversen Ausstellungen, Workshops, Kursen und Vorträgen.Workshop kosten: 50 Euro beinhaltet die Materialkosten14.00–17.00 Uhr

U. A. w. g. bis 30. Oktober office@quovadis.or.at Oder +43(0)1512 03 85Quo vadisStephansplatz 61010 Wien