Wäscheflott - Wiener Tradition seit 1948

26.12.2016, 13:51 Uhr

Wäscheflott ist, wo der Wiener Stil zuhause ist. Wäscheflott ist Tradition.Seit 1948 der Inbegriff von Wäschewarenerzeugung, Stoffdesign, Nachtwäsche, Berufsbekleidung auf Maß oder in Kleinserien, Damenblusen, und für das Maßhemd.Wir sind der älteste Wiener Fachbetrieb in diesem Segment, der seine Produkte in Wien herstellt.