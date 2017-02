Wien feiert den Welttag der Fremdenführer

Der 28. Welttag der Fremdenführer findet heuer in der Nationalbibliothek statt.

Am 19. Februar ist der 28. Welttag der Fremdenführer – dieser wird auch in Wien gefeiert, und zwar mit einem umfangreichen Programm in der Nationalbibliothek (1., Josefsplatz 1) und ihren Museen, die an diesem Tag kostenlos besucht werden können.Die Wiener Fremdenführer bieten von 10 bis 16 Uhr Gratis-Führungen durch das Globen-, Esperanto-, Literatur- und Papyrusmuseum an. Neben interessanten Informationen über die Museen und ihre Bestände geben die Fremdenführer auf kurzen Spaziergängen zu den jeweiligen Institutionen auch einige spannende Geschichten entlang des Weges zum Besten.Im Camineum der ehemaligen Hofbibliothek werden den ganzen Tag über interessante Vorträge gehalten.

Kinderführungen und fremdsprachige Touren

Spezialführungen für Blinde und Sehschwache

Für Kinder ab sechs Jahren gibt es zwischen 11 und 15 Uhr zu jeder vollen Stunde im Prunksaal die Spezialführung "Drachen, Fledermäuse, Schlangen – die geheimen Hüter der Bibliothek Kaiser Karls VI.". Auch fremdsprachige Touren werden angeboten.Eintritt frei, kostenlose Zählkarten werden am 19.2. im Foyer der Nationalbibliothek ausgegeben. Alle Infos auf www.guides-in-vienna.at Bereits zwei Tage vorher, am 17. Februar, werden im Kunsthistorischen Museum (1., Maria-Theresien-Platz) spezielle Führungen für blinde bzw. sehschwache Menschen und deren Begleitung angeboten. Unter dem Motto "Lebensfreude – Tanz und Musik" können von 13 bis 17 Uhr die umfangreichen Sammlungen des Hauses mit allen Sinnen entdeckt werden.Eintritt frei, Anmeldung unbedingt erforderlich: Tel. 01/330 35 45-0 bzw. empfang@hilfsgemeinschaft.at,