YZMA: Spektakel Total!

Eine Gruppe Revoluzzer in der sibirischen Verbannung. Zwischen nostalgischen Arbeiterliedern und indoktrinierten Nomaden reift die Idee eines neuen Widerstands: Die Revolution ist tot! Es lebe das Spektakel!In Spektakel Total! fragt das Theaterkollektiv YZMA nach alternativen Widerstandsformen in einem Europa des Rechtsrucks.Nach Morsch und Abendsand ist Spektakel total! die dritte Arbeit von YZMA, die 2014 den Publikumspreis des Nachwuchs-Wettbewerbs in der Drachengasse gewonnen haben.

Regie: Milena MichalekDramaturgie, Produktion: Karl BörnerEs spielen: Florian Haslinger, Bastian Parpan, Johanna WolffPremiere: Montag, 26. September 2016, 20 UhrWeitere Aufführungen: 27., 28., 29., 30. Sept., 1., 4., 5., 6., 7., 8. Okt. (also 27. Sept. – 8. Okt., Di – Sa), jeweils um 20 UhrTel.: +43 (0)1 513 14 44karten@drachengasse.atVollpreis 19 €, Studierende 10 €, weitere Ermäßigungen