Coaching "XMAS - SLIMFIT" - Nachhaltiges Abnehmen mit persönlicher Betreuung!

Mein Name ist Daniela, ich bin Ernährungstrainerin und biete ab 15.10.2016 ein zweimonatiges Ernährungscoaching zum Bestpreis an!Das Coaching trägt den Namen "Xmas - Slimfit" und ich werde euch dabei begleiten!Es kostet nur **35€** pro Person und einmal pro Woche findet eine Bewegungseinheit mit Marina von Tanzbereich statt!:) Ich suche motivierte Menschen die sich verändern wollen, sei es nun 15 kg abnehmen, die letzten hartnäckigen 3 kg oder Muskelaufbau - ich will euch helfen eure Ziele zu erreichen! Eure Partner, Ehemänner, Freundinnen etc. sind übrigens auch herzlich willkommen!

Ihr bekommt::) Eine persönliche Coachingeinheit mit mir, nach euren Bedürfnissen und Vorstellungen!:) Nach 4 Wochen eine Onlinecoachingeinheit/ein Telefonat mit mir!:) Bewegungseinheiten mit Tanzbereich und mir!:) Beantwortungen von Fragen jederzeit per Email!Da der Preis sehr gering gehalten ist, bitte ich um folgende Gegenleistungen::) Meine Seite zu liken.:) Meine Seite öffentlich zu teilen.:) Ein Vorher - Nachher Foto fürs Fotoalbum ;):) Gemeinsame Fotos während unserer Coaching und Bewegungseinheiten:) Eine Bewertung schreiben:) Einfach generell die Werbetrommel rühren :)Und wie gesagt: Der Gesamtpreis beträgt 35€!Warum mache ich das?:) Ich bin relativ neu in der Branche und versuche soviel Erfahrung wie möglich zu sammeln! Diese Aktion bietet mir hoffentlich eine große Anzahl an unterschiedlichsten Kunden und Kundinnen, um meine Begeisterung für Ernährung und Sport weiterzugeben!Wer ist dabei?? Für näheren Infos schreibt mir bitte direkt an office@mampfdichgluecklich.at oder auf Facebook! Ich freue mich auf eure Anmeldungen!!LG Daniela