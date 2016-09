Eine Ode an Wien

28.09.2016, 17:22 Uhr

Durch die die Donau fließt,Rot Weiß sind Deine Farben,Das weiße Kreuz auf rotem GrundWollen wir immer haben.Du Stadt,Die niemals schläft,Von viel Grün umgeben,Du Stadt die Menschen einlädtUm in Dir zu leben.Toleranz wird gelebt und praktiziert,Sogar das Anders Sein wird in Dir akzeptiert.Du Stadt,Die Geschichte schrieb,In Dir wurde vieles verhindert,Doch Musik hat den Schmerz der Wiener SeeleImmer auf’s Neue gelindert.

Getrennt durch einen großen StromDer Dich mit Europa verbindet,Nimmst Du jeden Menschen auf,Der auf der Welt keine Heimat findet.Gerecht bist Du und sozial, der Bevölkerung gegenüber,Das weiß auch schon der Rest der Welt,Darum gehst Du langsam über.Wien, Du bist,Wien, Du bleibst,Meine Heimat in der es sich zu leben lohnt.Wien, Du bist,Wien, Du bleibst,Die Stadt in der es sich zu leben lohnt.Copyright by Zoltán Odri