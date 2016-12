Exklusive SozialReportage ============= SternenKind Mila ((SternenKind-Schicksal)

31.12.2016, 14:10 Uhr

xklusive SozialReportage=============SternenKind MilaKennengelernt haben wir die kleine Mila erstmals durch den Kindergarten St. Raphael im niederrheinischen Geldern (Kreis Kleve) in Germany, weil auch unsere Lucia in diesen Kindergarten ging und danach zusammen mit Mila in der Albert-Schweitzer-Grundschule, die genau dem Kindergarten auf der anderen Straßenseite gegenüber lag, eingeschult wurde.

Das vollzog sich, als Lucia knapp sechs Jahre alt war.Mila war älter als unsere Lucia bei der gemeinsamen Einschulung:Fast schon sieben Jahre alt.Mila war Einzel- und Scheidungskind.Als wir Mila kennen lernten, wohnte sie mit ihrer Mutter, die ursprünglich aus Düsseldorf stammte, mit uns gemeinsam in einer Siedlung einige Häuserblocks weiter auf der selben Straße.Kindergarten und Grundschule waren in der Nähe, Lauras Mutter, eine Floristin, arbeitete, als wir sie und ihre Tochter kennenlernten, halbtags in einem Blumengeschäft - meist vormittags, um sich nachmittags nach der Schule ihrer kleinen Tochter zu widmen.Die Oma Milas mütterlicherseits wohnte ebenfalls im Gelderner Ortsteil "Walbeck".Ein Ort der besonders als Spargeldorf an der niederländischen Grenze berühmt ist, zumal hier auch die "Spargelprinzessin" jährlich zur Spargelzeit gekürt wird. Die Oma kümmerte sich primär um Enkelin Mila, wenn die Mutter dies aus beruflichen Gründen nicht konnte.Lucia und Mila besuchten im Raphael-Kindergarten gemeinsam die "Sonneblumen-Gruppe".Der Kontakt blieb - abgesehen von dem der beiden Kinder im Kindergarten - zunächst locker zwischen uns.Man sah sich, traf sich bei Veranstaltungen oder in der Siedlung, beim Wegbringen und Abholen der Kinder, grüßte sich und laberte auch mal kurz über alltägliche Dinge…Es war das übliche gesellschaftliche und konventionelle Kommunikationsproblem in einer großen Siedlung, wo viel gequatscht, zugetragen, gemunkelt- und dabei gemacht, auch übereinander hergezogen wird, sich kleine Grüppchen und Gruppen bilden und jeder sein eigenes, vorteilhaftes Süppchen zu kochen versucht...Dieser dürftige Kontakt zwischen Mila, ihrer Mutter und uns blieb so eine ganze Weile - bis Lucia die kleine Mila eines Tages zu einem ihrer Geburtstage einlud.Zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits die komplette große Familie und (da die Etagenwohnung in dem Mehrfamilienhaus längst zu klein geworden war), dank der GWS in Geldern, in ein passendes und unserer Größe angemessenes Mietshaus gezogen, das wir jetzt nicht mehr bewohnen (Siehe „GWS-Story„ dazu an anderer Stelle).Da hier infolge der Räumlichkeiten und des entsprechend gestalteten Spielgartens auch die Möglichkeit bestand, kindergerechte Geburtstagsfeten über die Bühne gehen zu lassen, waren die Geburtstagspartys unserer Mädchen bald in ganz Geldern gefragt und berühmt, da es sich schnell herumgesprochen hatte, daß es dabei "richtig rund" ging und Jubel-Trubel-Heiterkeit das oberste Kindergeburtstagsmotto war.Allerdings brauchte der kinderparadiesisch angelegte Garten nach solchen Geburtstagseinsätzen etliche Wochen "absolute Schonung und Ruhe", um sich wieder zu erholen. Lucia hatte also der kleinen Mila im Kindergarten eine Geburtstagsfeier-Einladung in die Hand gedrückt und sie spontan zu ihrer "Trallafitti-Fete" eingeladen. Und Milas Mutter war auch freudestrahlend mit ihr am Geburtagsfeiertag bei uns erschienen und hatte die Tochter abgegeben, um sie später wieder abzuholen. Bei dieser Gelegenheit waren wir dann näher und intensiver mit der Mutter und unsere Kinder mit Mila ins Gespräch bzw. in Kontakt gekommen…Mila war ein sehr stilles, bescheidenes und eher in sich gekehrtes Kind, dessen Introvertiertheit sicher oftmals auch zu falschen Schlüssen über ihre kleine Persönlichkeit verführte.Es brauchte seine Zeit, um das Herz dieses Kindes zu gewinnen, das wenig Kontakt und Spielkameraden, -gefährtinnen hatte und oftmals abseits allein spielte.Mila war eher schüchtern.Die Ursachen dazu mögen teils auch in der Trennung/Scheidung der Eltern gelegen haben…=====================================…Milas leiblicher Vater kümmerte sich teils vage und im Rahmen vereinbarter Besuchsregelungen um seine kleine Tochter.Aber auch dieser positive Vorsatz zu Gunsten Milas und zur seelischen Stabilisierung ihrer Persönlichkeit hielt nicht sehr lange an.Gemeinsam mit Lucia wurde Mila dann in der Albert-Schweizer-Schule in Geldern eingeschult.Beide Kinder kamen auch in dieselbe Klasse bei der Lehrerin Frau Wachs, über deren Namen sich die Schulkinder teils sehr lustig machten und ihre Witze und Sprüche abließen.Nach der ersten gemeinsamen Lucia-Geburtstagsfeier bei uns taute Mila etwas auf, der Kontakt der Kinder untereinander und der Mutter zu uns wurde enger und intensiver.Mila schloß sich bezeichnenderweise allerdings nicht so sehr unserer Lucia, sondern deren Schwester Manuela an, die fast fünf Jahre jünger war als sie selber, weil diese offenbar eher und intensiver auf ihre Spielbedürfnisse einging und vom Naturell und der Mentalität, der Persölnlichkeit her auf gleicher Wellenlänge mit ihr lag.Mila war sicherlich in ihrer regulären Entwicklung durch endo- und exogene Faktoren und die ganze Lebenskonstellation etwas zurückgeblieben.Zwischen Mila und Manuela entwickelte sich eine kindlich intensive Freundschaft.Bei uns und besonders Manuela taute Mila wie eine Seerose auf, trat aus sich heraus, lachte viel mehr und spielte intensiv mit - wenn der ernste Persönlichkeitshintergrund auch noch verblieb.Da wir bei allen Geburtstagen unserer Mädchen Mila automatisch immer wieder mit einluden zur "Rambazamba-Feier" und Mila umgekehrt unsere Töchter bei sich zu den Geburtstagen empfing, allenthalben auch der Kontakt bei Veranstaltungen der Grundschule oder außerhalb derselben sich ständig vertiefte, lernten wir Laure und ihre Mutter immer mehr und besser kennen, zu akzeptieren, zu verstehen, zu mögen und zu lieben.So wurden uns nach und nach immer wertvoller und wichtiger für uns.Mila war zwar ein bescheidenes und stilles, aber auch sehr intelligentes Mädchen.Sie dachte sicher sehr viel über sich selber, ihr kindliches Dasein, aber auch ihre Umgebung und Mitmenschen nach.Sie öffnete sich nur schwer und sehr langsam.Streit mochte sie nicht.Wurde in ihrer Nähe im Kindergarten, in der Grundschule, bei Veranstaltungen oder beim Spielen an sich gestritten, ging sie weg und setzte sich still in eine Ecke...Ein weiterer auffälliger Wesenszug war ihre ständige Rücksichtsnahme auf andere Kinder bzw. Mitmenschen auf Kosten ihrer eigenen kleinen Persönlichkeit.In dieser Hinsicht war sie eher ein ängstliches Kind, das lieber einen Rückzieher machte, statt sich konsequent durchzusetzen.Sicher mag dabei auch die Trennung ihrer Eltern eine wesentliche Rolle gespielt haben.Wir erinnern uns, daß wir den Vater Milas nur zweimal gesehen haben:Einmal bei einem ihrer eigenen Kindergeburtstage, den sie in der Siedlung, in der sie wohnte, hinter der Häuserfront feierte, weil sie dabei unsere kleinen Töchter einlud(…)Ein andermal bei einem Schulfest der Albert-Schweizter-Grundschule, das alle zwei Jahre gefeiert wurde.Wir kamen nur jeweils kurz ins Gespräch mit ihm beim Bringen und Abholen der Kinder sowie beim schulfestlichen "Sackhüpfen" , für das er sich aufsichtsmäßig zur Verfügung gestellt hatte…Näheren Kontakt zu ihm bekamen wir nie.Bis heute wissen wir nicht, wo er sich aufhält, und wie die Besuchsregelung gehandhabt wurde - ja, ob überhaupt eine solche bestand.Milas Mutter sprach so gut wie nie von ihrem Mann, dem Vater Milas.Und wenn man sie danach fragte, wich sie aus und ging nicht näher darauf ein, wechselte auffallend schnell das Thema.Da Mila tragischerweise in der Siedlung als Kleinkind aus dem 2. Stock vom Balkon gefallen war, mögen auch hier die Ursachen zu einigen Verhaltensweisen zu suchen sein.Bei diesem "Balkonsturz" hatte sie allerdings einen guten Schutzengel:Sie erlitt nur relativ leichte Verletzungen und kam mit unerheblichen Blessuren davon.Aber der Schock mag sich wohl tief in ihre kleine Seele für immer eingegraben haben...Mila, die praktisch zunächst durch unsere Lucia zu unseren Kindern Kontakt bekam, schloß sich nach einer Weile unserer Tochter Manuela enger an.Ein Grund mag gewesen sein, daß die rund vier Jahre jüngere "Ela" wohl eher Milas eigenem Wesen entsprach:Auch Manuela war zu dieser Zeit, in diesem Alter ruhiger, stiller und empfindsamer, während Lucia schon immer und bereits in der Wiege ein "leibhaftiges Rumpelstilzchen" war.Manuela konnte stundenlang allein mit ihrer Puppe oder im Sandkasten spielen, wenn ihre anderen Schwestern mal nicht daheim und zum Mitspielen da waren, obwohl sie ansonsten liebend gern mit ihrer noch jüngeren Schwester Judika-Andromeda spielte und sich primär mit dieser beschäftige und sie dabei auch durchaus zu "Dummheiten" anleitete.Ein Engel war Manuela also beileibe nicht!Trotzdem schloß sich Mila gerade an Manuela immer enger an, so daß beide bald auch ein "Herz und eine Seele" waren, obwohl sie weder gemeinsam in die gleiche Kindergartengruppe noch in die Grundschulklasse zusammen gingen…Im Spiel, Kontakt und zunehmend intensiveren Umgang mit unseren Töchtern taute Mila nach und nach etwas mehr auf.Hatte sie anfangs von sich und ihrem jungen Innenleben kaum etwas erzählt, vom Vater, der Mutter bzw. den Eltern grundsätzlich NIE etwas berichtet, wenn sie darauf angesprochen wurde, so öffnete sie nunmehr ein wenig ihr kindliches Herz, ließ uns teilhaben an ihren versteckten Empfindungen, den Schmerzen der kleinen und noch unfertigen Seele, die einfach mit den gewaltigen und scheinbar unverdaulichen Lebensproblemen nicht fertig zu werden verstand, weil ihr einfach die entsprechenden persönlichen Lebenserfahrungen fehlten.Mila war etwas unbeholfen, wenn sie über sich, ihr Inneres sprach.Es war jene Unbeholfenheit, die wie eine "Bremse" wirkt und ahnen läßt, daß da innerlich etwas vor sich geht, aber kein Außenstehender richtig erfährt, WAS das ist.Mila wurde mit ihrer kleinen Welt, in der es so grosse Probleme gab, einfach nicht fertig, weil sie nicht wußte, wie sie diese Probleme angehen sollte, wie sie sich lösen ließen.Der engere Kontakt, Anschluß an uns war offensichtlich der verzweifelte Versuch nach Hilfe, ein Hilfeschrei aus kindlicher Einsamkeit…Weil wir das alle merkten, gingen wir - besonders unsere Mädchen - auf Mila sanft, aber kontinuierlich zu, ohne daß sie Angst haben, erschrecken oder ausweichen mußte.Sie merkte dies wohl und machte auch die ersten und wichtigen zaghaften eigenständigen Schritte, um ihrerseits nun selber auf uns und primär unsere Kinder zuzugehen.Hierbei war es wiederum unsere Manuela, zu der sie sich immer stärker beim Spielen und sonstigen Kontaktmöglichkeiten und Treffen hingezogen fühlte:Hatte Mila anfangs und früher kaum gelächelt, war sie so gut wie nie lustig oder gar ausgelassen gewesen, so zeigte sich nunmehr verstärkt auch ein Lebenslächeln, sie ging aus sich heraus, warf ihre Scheu immer mehr ab und konnte besonders mit Manuela stundenlang im Garten im Sandkasten oder beim Puppenspielen hocken - wobei die beiden immer wieder die Köpfe zusammensteckten und kleine, aber wichtige kindliche Geheimnisse sich gegenseitig anvertrauten, die beide dann auch nie preisgaben.Was sie bei solchen Gelegenheiten redeten und an kindlichen Gedanken austauschten, hat auch unsere Manuela bis heute nie verraten…Das immer enger werdende Verhältnis unserer Töchter und besonders Manuelas zu Mila führte naturgemäß auch dazu, daß auch unser Verhältnis insgesamt zu Milas Mutter Edla enger und emotionaler wurde.Zu Milas leiblichem Vater blieb der Kontakt nach wie vor dürftig.Milas Oma müttertlicherseits aus Walbeck wurde nicht mit einbezogen.Zu ihr und ihrem langjährigen Lebensgefährten hatten wir weder Verbindung noch Kontakt.Wir kannten sie auch nur vom Hörensagen und aus den Erzählungen des kleinen Mädchens.Mila, die ja älter als alle unsere Töchter war, trat stärker in ihrer kindlichen Persönlichkeit hervor.Aus der ansonsten meist geschlossenen Blume entwickelte sich nun eine Knospe und dann eine duftende Lebensblüte, die all ihre Pracht zu entfalten schien und sich der Sonne entgegenreckte.Aus dem einst schüchternen und verschämten Lächeln wurde ein glockenhelles Lachen.Ihre ganze Umgebung wurde heller.Es war, als ginge nach dem anhaltenden Regen ein bunter Regenbogen auf, der von ihrer kleinen Persönlichkeit ihren Anfang nahm und dort auch wieder endete.Mila schien selber zum eigenen Morgenrot, zum Sonnenschein für sich selber und andere zu werden -ein Sonnenschein, der seine Umgebung mit einwärmte und anstrahlte - der selbst die Schatten mit einbezog und daraus Wärme, Licht, Freude und Zuversicht zauberte, alles vergoldete, was er traf.Mila fing an, das ALLES wieder langsam zurückzugeben, zu schenken, was sie von uns bekommen hatte.Aus dem einsamen, schüchternen Mädchen, dem unsicheren Kind wurde eine kleine Persönlichkeit, die immer selbstsicherer, immer stabiler und immer lebenslustiger wurde.Aus dem Mauerblümchen wurde eine Rose, die auch mal mit ihren Dornen zu stach, wenn es sein musste.Mila gewann dem jungen Leben etwas ab, stellte unter Beweis, daß Leben lebenswert war und ist…Sie bekam ihr erfahrbares und spürbares Leben immer fester in den Griff und gewann ihm die positiven Eigenschaften ab.Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt der lebensdynamischen Entwicklung dieses Kindes, daß sich das Schicksal bereits gemeinsam mit dem Unglück vehement auf den Weg zu Mila gemacht hatte, um dieses Kind der Vernichtung anheim fallen zu lassen - gnadenlos und ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht, Persönlichkeit und Leben…Wir, die wir staunend und verblüfft die wundervolle Entwicklung Milas verfolgt hatten und uns sehr darüber freuten, ahnten am allerwenigsten, daß das tragische Schicksal sich bereits aufgemacht hatte, um Milaus Weg zu kreuzen und zum unendlichen Pfad der Finsternis werden zu lassen...Es war das Jahr 1995.Mila war gerade 9 Jahre alt geworden.Die Sommerschulferien standen vor der Tür.Mila und Lucia gingen noch gemeinsam zu dieser Zeit in die Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern in die gleiche Klasse und profitierten auch von diesen Ferien.Wir fuhren nach Austria (Österreich) einige Tage in Urlaub(Unsere Eltern stammen aus Austria: Vater aus Ternberg/Donau, Mutter aus Kapfenberg a. d. Muhr), um hoch droben in den Bergen auf einem Tiroler Bauernhof in Oberau/Wildschönau( Bauer Simon!!!!), fast in den Wolken, auszuspannen.Mila, das hatten wir vor dem Urlaubsantritt noch von der Mutter erfahren, sollte auf einem in der Nähe gelegenen Hof in Alpen einige Tage "Reiterferien" verbringen.Wir hatten vereinbart, gemeinsam etwas zu unternehmen nach unserer Rückkehr an den Niederrhein.Auch Mila und unsere Töchter hatten schon einige Ferienpläne geschmiedet für diese Rückkehr…***************************************…Während wir in Österreich hoch oben in den Bergen weilten und unseren Familienurlaub in der bäuerlichen Pension genossen, völlig ahnungslos waren, schlug das Schicksal unbarmherzig und ohne Gnade zu, passierte daheim am Niederrhein die schreckliche Tragödie:Da die Reiterpension in Alpen (Kreis Wesel) nur wenige Kilometer von Geldern (Nachbarkreis Kleve) am Niederrhein in Deutschland an der deutsch-niederländischen Grenze entfernt liegt, war sie in den Schulsommerferien so gut wie ausgebucht und mit Kindern in Milas Alter belegt, die vorwiegend aus den umliegenden Bereich kamen.Milas Mutter brachte die Tochter nach Alpen hin.In Vollpension wurden hier alle Kinder versorgt und betreut und sollten zumindest die Grundbegriffe des Reitens auf dem Reiterhof lernen…Nach den vereinbarten Reiterferien sollte Mila von der Mutter wieder in Alpen abgeholt werden.Mila gefiel die Pension - und auch das Reiten.Im Gegensatz zu früher, fand sie auch hier diesmal in den Ferien schnell Kontakt zu den anderen kleinen Gästen der Pension und freundete sich mit ihnen an.Sie schlief mit mehreren anderen Kindern gemeinsam in einem größeren Schlafraum…(…)…Es war ausgerechnet die letzte Nacht in der Reiterpension.Tags darauf wollte Milas Mutter ihre Tochter wieder abholen und mir ihr nach Geldern zurückfahren.An diesem letzten Abend war Mila wie jeden Tag in der Pension mit den anderen Kindern ihres Zimmers gegen 21.30 Uhr ins Bett gegangen.Sie hatten sich dann noch unterhalten und waren eingeschlafen.Auch Mila war eingeschlafen.Nachts wachte sie auf, weil sie zur Toilette mußte,Diese lag ein Stockwerk tiefer.Eine steile, schmale Holztreppe führte nach unten zu dem Klo.Statt nun das vorhandene Treppenhauslicht anzuknipsen , ließ Mila, das immer noch rücksichtsvolle Mädchen, das Licht aus, um die anderen Kinder in der Pension beim Schlafen nicht zu stören…In tiefer Dunkelheit schlich sie leise und jedes Geräusch vermeidend, die knarrende Holztreppe hinab, ohne die eigene Hand vor Augen sehen zu können.Schon nach wenigen tastenden Schritten auf den Treppenstufen verlor sie das Gleichgewicht und stürzte - sich überschlagend - die Treppe hinunter, brach sich das Genick, erlitt schwere innere und äußere Verletzungen...********************************************************…Niemand merkte etwas, hörte den Sturz, das Gepolter.Auch die Herbergseltern nicht…Erst morgens gegen 6 Uhr fand man die kleine Mila bewegungslos und zusammengekrümmt am Fuße der Treppe im Blut liegend.Der eilig herbeigerufene Notarzt konnte nur noch Milas Tod feststellen.Milas Mutter - und auch wir - ahnten davon nichts.Die Mutter machte sich in Geldern bereits fertig, um ihre Tochter aus Alpen wieder nach Hause zu holen, als die Polizei bei ihr klingelte, ihr schonend das tragische Unglück der Tochter mitteilte…Die Frau/Mutter bekam einen Schock, schrie stundenlang und mußte in Behandlung...Fachärzte stellten später aufgrund von Milas tödlichen Verletzungen fest:Wäre sie nach dem Sturz mit dem Leben davongekommen, hätte sie lebenslang im Rollstuhl und gelähmt verbleiben müssen - und wäre auch geistig schwer behindert geblieben…Besonders mysteriös:Angestellte kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, daß die steile Treppe, von der Mila gestürzt war, sausteil und extrem brüchig war…=====================================Noch während dieser Ermittlungen brannte der Reiterhof völlig ab…Ob damit gravierende Sicherheitsmängel verschleiert oder verdunkelt werden sollten, ist nicht bekannt.Geklärt wurde auch nie die Frage, warum die Toilette ausgerechnet unten lag und nur von oben, den Schlafräumen, über die steile und brüchige Treppe zu erreichen war...Reguläre Pensionen haben die Toiletten grundsätzlich in Schlafnähe und primär auf derselben Etage, im selben Stockwerk.Wir haben erst nach unserer Urlaubsrückkehr aus Österreich von dem tragischen Ereignis erfahren.In der Zeitung lasen wir von dem Unglück auf dem Alpener Reiterhof und hatten zunächst nur eiuen vagen Verdacht, daß es Mila gewesen sein könnte.Dieser Verdacht wurde dann durch die Bestätigung der Mutter zur schrecklichen Gewißheit.Besonders tragisch ist, daß Mila NUR infolge ihrer Rücksicht auf andere Mitmenschen ihr junges Leben lassen mußte:Hätte sie Licht gemacht und Rücksicht auf sich selbst genommen, an ihre eigene Sicherheit gedacht, wäre sie mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit heute noch am leben. Sie starb für andere - und ist eine kleine Märtyrerin.Mila, das "Sternenkind" im Universum, ist jetzt mit Engelsflügeln auf der Suche nach dem Paradies!Nach jenem Paradies, von dem aus alle "Sternenkinder" dieser Welt zur Erde und zu ihren zurückgebliebenen Lieben schauen können - bis sie am Ende aller Tage mit diesen wieder unumstößlich für IMMER vereint und ewig glücklich, zufrieden und unzertrennlich sind...(der Sozialreporter)========================================