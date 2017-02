Im Gespräch mit Maren Kroymann

Elfriede Gerdenits (Coach, Moderatorin, Autorin) bittet die Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin Maren Kroymann zum persönlichen Gespräch, im Herzen von Wien.

Maren Kroymann wuchs als jüngstes Kind, aus einem Akademikerhaushalt, mit vier Brüdern in Tübingen auf. Eigentlich war nach dem Abitur 1967, dem Studium der Anglistik, Amerikanistik und Romanistik und dem bestandenen Staatsexamen der Weg in eine Lehrerlaufbahn bereits vorgezeichnet. Doch die turbulenten Zeiten, Auslandsaufenthalte in den USA und Frankreich und erste Theatererfahrungen warfen alles über den Haufen. Statt Schüler zu unterrichten, amüsierte Maren Kroymann ein stetig wachsendes Publikum lieber mit ihrem wegweisenden feministischen Kabarett. 1971 entschied sie sich nach Berlin zu gehen.

1982 wurde Maren Kroymann durch ihr erstes Bühnenprogramm „Auf du und du mit dem Stöckelschuh“ für das Fernsehen entdeckt. Einen ersten Namen als Schauspielerin machte sie sich 1988 in deran der Seite von Robert Atzorn.Neben der Karriere als Schauspielerin beschritt sie weiterhin sehr erfolgreich den Weg als Sängerin und Kabarettistin.Zwischen 1993 und 1997 hatte die Kabarettistin Maren Kroymann mitals erste und bislang einzige Frau in der ARD ihre eigene Satiresendung.. Fans warten schon ungeduldig auf den, wenn die erste Folge um 23.30h in derausgestrahlt wird.

Bei ihrem aktuellen Liveprogramm „In my Sixties“ handelt es sich um das dritte Bühnenprogramm der Künstlerin nach „Auf du und du mit dem Stöckelschuh“ und „Gebrauchte Lieder“.

Maren Kroymann erzählt in “In My Sixties” davon, wie die Popmusik der 1960er Jahre den Soundtrack zur eigenen Pubertät lieferte. Erstes sexuelles Begehren, der Wunsch nach Leichtigkeit, die Hoffnung auf eine Befreiung aus den verklemmt-rigiden Moralvorstellungen der Elterngeneration – die Songs der “Swinging Sixties” versprachen ein Leben, das bunter, wilder und schöner war. Dies tut sie mit unverstelltem Blick, tabulosem Elan und frischem Interesse anlässlich ihres nahenden persönlichen Jubiläums „50 Jahre Pubertät“.Ihre Arbeit als Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin trug ihrein, zuletzt den Ehrenpreis des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises 2015 und den MANEO-Award 2015 für ihr künstlerisches und gesellschaftliches Engagement gegen Homophobie, Frauenfeindlichkeit und Gewalt, sowie im November 2015 den Curt Goetz-Ring für ihre künstlerische Vielseitigkeit.

Maren Kroymann reist im Rahmen einer Tour mit „In my Sixties“ Ende März 2017 durch Österreich.