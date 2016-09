Jugendsprache in Wort und Bild Teil2

01.10.2016, 09:01 Uhr

Hallo,Mein Nebengeräusch!Ich möchte jetzt so richtig rolexen,Und Dir,Bevor Du Dich während Deiner Fressnarkose auslurchst,Ein Gedicht vortragen.Also hör zu,Du Blumenkiller:Während die Tauben und die ZornröschenIn der U-Haft sitzen,Und sich mit den Vertreterschaltragenden Millimeterfickern abgeben,Bleibt der Babo während des abbitchen mit dem Wattepad an seinerAbschleppöse hängen.Elephantös!Sein Backup Friend hat sich während dessenIn seiner neuen BeinpresseBeim chillaxen defriendetUnd ist auf seiner EierfeileZum Gesichtstuner gefahren.Rogge!Leider hat der Gesichtstuner immerGehirnfasching.Niemand weiß,Dass er wulft und vomTunen keinen blassen Schimmer hat.Er labert Flatrate,Dealt mit GartensalamiUnd deswegen kann er sich immer das neuesteDudelrechteck leisten.Also merk es Dir!Der Gesichtstuner ist ein Dealer!In your face,Du Noob!Hade.Copyright by Zoltán Odri