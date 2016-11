!!Suppenküche für Obdachlose in Simmering!!

24.11.2016, 22:43 Uhr

Marlene Koch der gute Geist mit 2 Helfern Elfriede und Franz Boska.Heute gabs Kartoffelgulasch ala Hölle, Marlene hats wieder mal gut gemeint *fgGekocht wird ( SPÖ Albin-HirschPlatz) jeden Donnerstag ab ca 16,oo Uhr und das Essen wird danach geliefert ca 18.oo Uhr.Was wir sehr dringend brauchen ist Warme Jacken,Hosen,Socken,Unterwäsche,Winterschuhe, Hygieneartikel für den Mann ALLES,........Liebe Leute vielleicht habt Ihr was im Kasten was Ihr nicht mehr braucht oder beim nächsten Einkauf ein oder zwei kleinigkeiten mehr und Ihr bringt es vorbeiauch Geldspenden,Gutscheine,.... alles wird genommen *gJeden Tag ab 17,ooUhr -21,ooUhr.Was mich auch sehr freut meine Liebe Freundin Christine Haynie ( Crissy The Voice Of Soul ) hat ihre Hilfe zugesagtIch hoffe auf euere Unterstützung liebe Freunde