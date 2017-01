Universitäts-Premiere in Wien für Österreichs aktivste Zeitzeugin Hermine Liska

26.01.2017, 07:41 Uhr

Mit Unterstützung von Irene Hubmann vom „Verein Lila Winkel“ erzählte Frau Liska ihre Verfolgungsgeschichte auf packende und emotionelle Weise. Die Studenten waren gerührt und stellten bei der anschließenden Diskussion tiefgründige Fragen. Zum Schluss gab es "standing ovations" für Hermine Liska.Seit Ende der 1990er-Jahre besucht Frau Liska mit Unterstützung des „Vereins Lila Winkel“ Schulen in ganz Österreich (seit 2002 als offizielle Zeitzeugenreferentin des Bildungsministeriums) und hat bisher zu 170.000 Schülern gesprochen. 2006 wurde sie dafür mit dem "Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich" ausgezeichnet.Nachdem sie ihre Geschichte im Oktober 2015 mit Bernhard Rammerstorfer an US-Eliteuniversitäten Harvard und Stanford vorgestellt hatte, war diese Vorlesung an der Universität Wien für sie die Premiere an einer österreichischen Universität.Hermine Liska, geboren am 12.4.1930 in Kärnten, wurde als Kind von Zeugen Jehovas von den Nationalsozialisten verfolgt, weil sie nicht „Heil Hitler“ grüßte und sich nicht den nationalsozialistischen Jugendorganisationen (Hitler-Jugend) anschloss. Im Alter von 10 Jahren wurde sie für 4 Jahre von den Eltern getrennt und kam zur Umerziehung in Erziehungsheime in Kärnten und Bayern. Trotzdem blieb sie ihren Grundsätzen treu und gab damit Jugendlichen von heute ein nachahmenswertes Beispiel, wenn es darum geht, Gruppenzwang die Stirn zu bieten.Infos zum Holocaust-Projekt "Im Zeugenstand":www.ImZeugenstand.atInfos zum "Verein Lila Winkel":www.lilawinkel.at