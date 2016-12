Vom Haarkünstler zum Kunstmaler

13.12.2016, 14:00 Uhr

Thomas Kober alias "Tomsen" ist ein Meister der Farbe.

INNERE STADT/OTTAKRING, Im Friseurgeschäft Ossig gibt es eine neue Ausstellung zu bewundern. Diese stammt von Friseur Thomas Kober."Kreativität war mir immer schon wichtig. Ein sogenannter ‚normaler‘ Job in einem Büro oder einer Werkstatt hätte mich nicht interessiert", erinnert sich Kober, der in Ottakring aufgewachsen ist. "Schon als Jugendlicher habe ich meinen Freunden die Haare geschnitten, aber fragen Sie nicht, wie das aussah", so der 46-Jährige. Bald stand für ihn fest: Er will unbedingt Friseur werden.

Bilder am Arbeitsplatz

Seine Lehre absolvierte er in einem Salon im 16. Bezirk und entdeckte gleich nach dem Ende seiner Berufsschulzeit seine zweite Leidenschaft: die Malerei. "Ich bin ein Kind der wilden 1970er. Meine Lehrzeit fiel genau in die bunten, neonfarbigen 1980er, wo die Musik vom Punk in die Neue Deutsche Welle überging, die Zeit der schrillen Kleider, Verkleidungen und schrägen Frisuren. Das war sehr inspirierend", erzählt Kober."Mir wurde schnell klar, dass man Farben wunderbar mischen kann, dass sie Akzente setzen, Stimmungen ausdrücken und man damit nicht nur Haare bepinseln kann." Seine ersten Malversuche hatten Suchtpotenzial: Er begann zu experimentieren, neue Materialien auszuprobieren, den Pinsel durch Spachtel zu ersetzen, Moos und Äste in seine Kunstwerke einzubauen und der Fantasie freien Lauf zu lassen."Ich besuchte einige Workshops, aber mein eigentlicher Lehrmeister war und ist die Natur mit ihren Farb- und Lichtstimmungen. Ich liebe es, draußen zu malen, in den Bergen, am Meer. Dabei vergesse ich die Welt um mich, alles wird Emotion." Und so wie der Friseurberuf sei auch die Malerei ein ständiger Lernprozess. "Man lernt einfach nie aus, will immer besser werden!"Seit vier Jahren arbeitet Thomas Kober alias "Tomsen", von seinen Kollegen kurz "Tom" genannt, bei Ossig Hairstyle and Beauty im Herrensalon am Stephansplatz 4. Hier sind seine Bilder wie in einer großen, hellen, schön gestylten Galerie zu bewundern. "Besser geht’s nicht: Ich lebe und arbeite inmitten meiner Kunstwerke. Natürlich wissen die wenigsten Kunden, dass der, der ihnen gerade die Haare schneidet, auch Maler ist. Meinen Stammkunden habe ich sie gezeigt und allen, die es interessiert", erklärt der talentierte Haarkünstler und Kunstmaler."Sie waren alle positiv überrascht!", freut er sich über das gute Feedback. "Friseur zu sein ist mein Leben, es macht mir großen Spaß, und als Ausgleich und Ergänzung dazu ist für mich die Malerei unverzichtbar geworden. Sie beruhigt mich total, hat etwas Meditatives." Bleibt da noch Zeit für Familie, für Hobbys? "Für meine beiden Kinder immer", lacht er und ergänzt: "Jeden Donnerstag spiele ich seit vielen Jahren Fußball beim ESV Ottakring und im Sommer ziehe ich mich gerne auf eine Almhütte zurück, ganz ohne Komfort und Strom. Sonst gehört jede freie Minute der Malerei."