Bei der Bezirksvertretung sind Tiere mehr Wert, als krebskranke Kinder!

24.11.2016, 19:53 Uhr

Heuer wollten wir in der Adventzeit einen Punschstand am Schwedenplatz betreiben, wo wir auch monatlich den Flohmarkt haben. Nach dem wir uns dafür angemeldet hatten wurde eine Begehung gemacht, wegen der Bewilligung. Nachdem das Magistrat und auch das Marktamt positiv entschieden haben, legte sich die Dame der Bezirksvertretung quer, mit der Begründung „Am Schwedenplatz dürfen keine Punschstände sein, da zu wenig Platz ist“.Aber man sehe und staune: Es gibt ja doch einen Punschstand! Und zwar von der Waldviertler Tierrettung. Wobei sich die Frage stellt: Warum die Waldviertler in Wien einen Stand bekommen und ob Tiere für die Bezirksvertretung mehr wert sind als krebskranke Kinder?Jedenfalls hat hier die Bezirksvertretung wieder einmal bewiesen, dass Menschen nichts Wert sind.