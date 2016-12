Der Bezirkschef mit der Pflanze

28.12.2016, 14:00 Uhr

Bezirksvorsteher Markus Figl wagt beim Bleigießen einen Blick in die Zukunft der Inneren Stadt.

INNERE STADT. Das Bleigießergebnis von Figl ist eine Pflanze und regt die Fantasie des Politikers an. Jeder entdeckt in den Figuren etwas anderes. „Eine schöne große Pflanze. Das passt zu meiner Aufgabe und dem Bezirk", sagt Figl."Alles entwickelt sich gut, aber man muss wie bei Pflanzen sorgsam dahinter sein, dass man alles hegt und pflegt, damit es sich gut entwickeln und gedeihen kann", so der ÖVP-Politiker weiter.

Stephansplatz neu

Schwedenplatz neu

Mehr Lebensqualität

Sein Herzensanliegen, die Generalsanierung des Stephansplatzes, soll pünktlich vor Weihnachten 2017 abgeschlossen sein. „Wir wollen den Platz perfekt sanieren, in aller Würde erhalten und den Nordteil für die Fußgänger freier gestalten.“ Ein beispielgebendes Projekt, das vor Kurzem abgeschlossen wurde, ist die zu einer Begegnungszone umgestaltete Herrengasse: „Sie zeigt, wie schön man etwas gestalten kann, wenn das Konzept stimmt", sagt Figl.Der Umbau des Stephansplatzes kostet rund 13 Millionen Euro. Während der Umbauarbeiten kommt es für die Fußgänger zu kleineren und größeren Behinderungen. Auch der Fiaker-Standplatz wird um die Hälfte verkleinert.Ein weiteres Großprojekt im 1. Bezirk ist die Neugestaltung des Schwedenplatzes. "Es gilt bei allen Projekten, Rücksicht auf den Erhalt der schönen historischen Substanz zu nehmen und sie gemeinsam mit und für die Menschen in eine lebendige Zukunft zu führen", so der Bezirksvorsteher. „Der Architekturwettbewerb ist abgeschlossen, die wichtige Bürgerbeteiligung an dem Projekt geht natürlich auch im Jahr 2017 weiter.“Die Bezirksarbeit befasse sich aber auch mit vielen kleineren Projekten, die alle zu mehr Lebensqualität beitragen. „Dazu werden wir uns alles ganz genau anschauen. Denn jedes noch so kleine Projekt wirkt sich nicht nur auf das betroffene Haus, sondern auch auf die Umgebung maßgeblich aus.“„Ich wünsche mir eine bewohnte Innere Stadt – mit hoher Lebensqualität und Attraktivität. Also einen Platz, wo man schön leben kann“, erklärt Figl, der mit seiner Familie ebenfalls im 1. Bezirk zu Hause ist.Der ÖVP-Politiker ist seit Dezember 2015 im Amt und kann auf ein bewegtes erstes Amtsjahr zurückblicken. "Ich bin sehr schnell in diesem Job angekommen und habe bereits vieles begonnen. Doch die Arbeit wird mir auch 2017 nicht ausgehen – im Gegenteil", so der Bezirkschef im bz-Talk.