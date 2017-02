Die Akademikerballdemo in diesem Jahr war die friedlichste seit je her

04.02.2017, 10:21 Uhr

Kaum 2000 Teilnehmer waren laut aber relativ friedlich, auch Dank des diesmal fehlenden "schwarzen Blocks"

Am Ende der Demo am Stephansplatz wurden Rauchbomben und Böller abgefeuert, doch das war es auch schon wieder an "Vorfällen" bei der Demo!Erst nach der offiziellen Kundgebung gab es kurz so etwas wie Randale in der Nähe des Burgtores.Nachdem die vorwiegend Jugendlichen Akademikerballgegner mitbekommen hatten, dass die Anfahrtsrute zum Ball dieses Jahr anders war, machten sich rund 30 Personen auf den Weg in Richtung Burgtor und damit zum Burgring!Da sie dort versuchten anfahrende Taxis zu stoppen wurden die Demonstranten von mehr als 50 Polizisten zurückgedrängt und anschließend einer Kontrolle unterzogen sowie zur Anzeige gebracht.Nach nicht ganz einer halben Stunde war die Aktion abgeschlossen, die Leute des Weges verwiesen und damit die Sache erledigt!Relativ bald danach wurden auch die Platzsperren Großteiles aufgehoben und nur der kleine Sperrkreis um die Hofburg blieb bis in die frühen Morgenstunden aufrecht.Damit ist resümierend festzustellen, dass 2017 die ruhigste und am wenigsten besuchte Akademikerballdemo seit Bestehen war!E. Weber