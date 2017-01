Die meisten Elektroautos gibt es in der Inneren Stadt

21.01.2017, 14:35 Uhr

519 E-Pkw wurden im Vorjahr in Wien neu zugelassen, um 48 Prozent mehr als im Jahr 2015. Innerhalb Wiens gibt es beim Anteil der E-Autos große Unterschiede, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Absoluter Spitzenreiter ist die Innere Stadt. Hier haben bereits 3,8 Prozent der im Vorjahr neuzugelassenen Pkw einen Elektro-Motor. Österreichweit liegt der 1. Bezirk damit an zweiter Stelle. Am höchsten war der Anteil der E-Autos bei den Neuwagen im Bezirk Waidhofen/Thaya mit 5,2 Prozent.