Genuss-Kabarett im "Aera"

Am 12. Jänner heißt's "Genuss pur", wenn die Wiener Kabarettistin Guggi Hofbauer erstmals das "Aera" im ersten Bezirk unsicher macht. Die perfekte Alternative um nach den Feiertagen genussvoll Kekse und Karpfen abzutrainieren.

Und darum geht's:

„Schluss mit GENUSS“ – Das fordert Guggis Genusstherapeut in der ersten Sitzung.Aber sollte man sich wirklich alles Genussvolle im Leben verkneifen? Nein, findet die junge Kabarettistin Guggi Hofbauer, und präsentiert in ihrem zweiten Soloprogramm, wie uns Genuss in den skurrilsten Situationen begegnet. So machen nicht nur Guggi selbst, sondern auch ein 47-jähriger Teenager, ein streitendes Paar, ein arbeitsloser Banker und ein Online-Dating-Couple ihre ganz persönlichen Genusserfahrungen.

Freuen Sie sich auf einen GENUSSvollen Abend mit dem neuen Soloprogramm der jungen Kabarettistin Guggi Hofbauer und vielen verbalen und musikalischen Schmankerln für Jung und Alt, für Genießer und die, die es noch werden wollen!(Text: Guggi Hofbauer, Schauspiel & Gesang: Guggi Hofbauer, Regie: Claudia Maria Heinzl, Foto: kunstfotografin.at)Details:Wann?: 12. Jänner 2016, Beginn um 19:30Wo?: Aera (Werdertorgasse/Ecke Gonzagagasse, 1010 Wien)Karten: 15 € VVK /17 € AKReservierung unter www.aera.at