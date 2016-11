Grab-Denkmal der Erzherzogin Maria Theresia

25.11.2016, 22:50 Uhr

Nach Jahren als Stadthalter der Niederlande (dem heutigen Belgien) kehrten sie nach vielen Intrigen und Querelen nach Wien zurück und bewohnten das Palais, welches heute als Albertina bekannt ist. Auch legte Albert von Sachsen-Teschen dort den Grundstein für die weltberühmte Albertina-Kunstsammlung durch seine eigene Privatsammlung.Maria Christina starb 1798 im Alter von 56 Jahren an einer Magenkrankheit. Ihr Gatte ließ in der Augustinerkirche von Antonio Canova das Grabmal aus Carraramarmor errichten, beigesetzt wurde sie jedoch in der Kapuzinergruft, der Familiengruft der Habsburger.Ich habe es hier etwas gekürzt wiedergegeben, für alle, die am durchaus turbulenten Leben dieser Dame interessiert sind, gibt es hier noch Details: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Christina_von_... (1742%E2%80%931798)