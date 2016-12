Seit einem halben Jahr

27.12.2016, 13:06 Uhr

Gibt es in Wien unter den Regionauten Hobbymusiker die ein Instrument spielen und das eine oder andere Lied zum Besten geben möchten?Ich habe über 20 selbst geschriebene Lieder die ich schon in dem einen und anderen Lokal gespielt habe...Falls jemand Interesse hat mit mir meine Lieder oder seine Lieder zu spielen, bitte um eine Nachricht.Auf Wunsch schicke ich dann einen Link wo man meine Amateurvideos ansehen kann.Gitarren, Geigen, Flöten, etc wären a G'schicht!lgZoltánPSwenn's harmoniert sind Auftritte nicht ausgeschlossen...:-)