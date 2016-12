Silvesterpfad 2017 Wien

31.12.2016, 18:43 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein schlenderten wir über den Graben, um ein bissl Unterricht im Walzertanzen zu nehmen. Am Hof und auf der Freyung war noch nix los, also kurz rein zum Meinl, ein paar Schmankerl kaufen. Am Michaelaplatz wars schon ganz schön voll - hauptsächlich Touristen.Wieder retour über die Kärntner Straße, wo schon einige viel Promille intus hatten. Wollen wir hoffen, dass das Jahr 2017 für uns alle nur Gutes bringt.