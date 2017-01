SOLARTE-CHOR im Stephansdom

28.01.2017, 22:11 Uhr

Die Gruppe der jungen KünstlerInnen präsentierte geistliche Lieder in herausragender Performance. Ein Erlebnis für die zahlreichen Besucher, aber auch für die sympathischen jungen Mitglieder, welche die kleine Europareise ( u. a. Budapest, Wien, Belgrad ) sichtlich genossen haben - auch wenn das Leid ihres Landes sich in einigen Gesichtern doch wider zu spiegeln schien.Am gleichen Abend sorgte der Chor auch für die musikalische Umrahmung im Zuge der Neujahrsfeier der Österreichisch-Griechischen Gesellschaft in den Ringstrassen-Galerien Wien, wo die griechische Botschafterin den traditionellen Neujahrskuchen anschnitt.