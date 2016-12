Teddybären entern das Krankenhaus

04.12.2016, 09:30 Uhr

Am 12.12. öffnet die neue Kinder-Attraktion in der Weihburggasse

INNERE STADT. Teddybären, Schmusetiere und Puppen im Operationssaal, beim Röntgen oder bei der Computertomografie: Die Aktion Teddybären-Krankenhaus hat das Ziel, Kindern auf spielerische Art und Weise die Angst vor dem Arztbesuch oder dem Spitalsaufenthalt zu nehmen.Wegen des großen Interesses gibt es das Spital für Kuscheltiere dieses Mal an drei Tagen: von Montag, 12.12., bis Mittwoch, 14.12., von 9 bis 16 Uhr in der Ärztekammer (1., Weihburggasse 10–12). Der Besuch dauert eine Stunde und ist für Kids von vier bis acht Jahren geeignet. Eintritt frei.Anmeldung für die Nachmittagstermine per E-Mail an teddy-wien@amsa.at erbeten.