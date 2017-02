Tierschutzdemo vor dem Tierschutzministerium in Wien

14.02.2017, 12:10 Uhr

,...ein buntes Sammelsurium von TierschützerInnen undTierschutzorganisationen mit Masken und Tierfiguren protestiertgemeinsam gegen das geplante TierschutzgesetzNoch im März soll das geplante Tierschutzgesetz in den Gesundheitsausschuss, doch es fehlen ganz zentrale Punkte, die unbedingt geändert werden müssen, bevor dieses Gesetz in Kraft treten darf. So sehen das jedenfalls die österreichischen Tierschutzorganisationen, und so sah das auch der Großteil der über 650 Stellungnahmen zu diesem Gesetz, die im Ministerium eingegangen sind. Der bunte Protest soll den Protestreigen der Tierschutzorganisationen einleiten, der ab jetzt auf ein deutlich verbessertes Tierschutzgesetz drängen wird.Text ©APA