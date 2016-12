Veranstaltungstipp: Lesung "Die heilige Ordnung der Mutter" von Thomas Honsak

18.12.2016, 20:42 Uhr

Kommen, hören, staunen, lesen, austauschen!Thomas Honsak liest aus seinem heuer erschienenen Buch:„Wenn männliche und weibliche Polarität in angemessenem Verhältnis zueinander steht, bewirkt das eine harmonische Entfaltung des universellen Geschehens.“„Die heilige Ordnung der Mutter“ beschreibt die tatsächlich - bisher nur im unsichtbaren Hintergrund - wirkenden Mechanismen in der Beziehung zwischen Männlichem und Weiblichem. Aufgedeckt wird, wie anfangs lebendige Beziehungen durch alltägliche Kleinigkeiten zu gegenseitiger Qual werden. Durch das Lesen dieser Zeilen ergibt sich die Möglichkeit des Weges darüber hinaus in die Freiheit.Im Anschluss gibt es Raum für Austausch und Diskussion.