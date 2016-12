Folgen des Klimawandels in Österreich angekommen

13.12.2016, 19:23 Uhr

Mehr als 250 Millionen Menschen sind Migranten, 65 Millionen davon sind Menschen auf der Flucht: Die Migration ist eine zunehmende Herausforderung für Europa und Grund zur Sorge auch in Österreich. Und der Migrationsdruck wird weiter ansteigen. Starke Wanderungsbewegungen von Afrika Richtung Norden sind bereits absehbar, die Ursachen dafür sind vielfältig. Sie liegen im Bevölkerungswachstum, in Konflikten und Kriegen, in Dürre, Versteppung und Verwüstung, in Ungleichheit, globaler Instabilität und in fragilen Staaten. Ihre Dynamik erhält diese globale Wanderung durch die Hoffnung der Migranten auf Bildung und Einkommen, auf eine Existenz in Würde.Claus Reitans neues Buch: "Die neuen Völkerwanderungen"Aussender: pressetext.redaktion