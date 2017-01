Schreckensszenario Klimawandel

11.01.2017, 19:55 Uhr

„Die Klimaveränderung ist fast genauso bedrohlich wie die Gefahr durch Kernwaffen,“ ist im Bulletin of the Atomic Scientists zu lesen. Angesehene Wissenschaftler wie der Astrophysiker Stephen Hawking (ehemals an der Universität Cambridge) und Sir Martin Rees, Direktor des Trinity College (ebenfalls Cambridge), schließen sich diesen deutlichen Warnungen an. Ihrer Meinung nach könnte der verantwortungslose Umgang mit der Technologie und der Eingriff des Menschen in die Umwelt unumkehrbare Veränderungen für das Leben auf der Erde mit sich bringen, möglicherweise sogar die Zivilisation auslöschen.Umweltschutz ist immer auch Menschenschutz!