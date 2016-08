... weil es gerade so aktuell ist...

31.08.2016, 08:49 Uhr

Menschen mit Niqab hingegen schon eher, wie das Bild oben aus dem Jahr 2013 zeigt.Religion hin, Religion her.Jeder Mensch soll seinen Glauben leben.Als ich vor vielen Jahren in Kairo war, besuchte ich mit einer Gruppe einige Moscheen und wir (Männer und Frauen) mussten einige Verhaltensregeln einhalten.Quelle: http://hicretmoschee-freckenhorst.de/moscheefuehre...

Selbst als ich in Wien als Nichtjude die Synagoge besuchte musste ich mich an Verhaltensregeln halten:Quelle: http://hamantaschen.blogspot.co.at/2011/01/wie-ver... .....Jedes Land dieser Erde hat Regeln die man als Besucher, Gast oder zukünftiger Staatsbürger respektieren soll um friedlich miteinander auszukommen.Es wäre ja so einfach...